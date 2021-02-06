Adı Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması geldi

Alanyaspor ile bu sezon iyi bir performans sergileyen Salih Uçan’ın adı birçok takımla anılıyordu. Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması dikkat çekerken, Galatasaray’ın Salih için devrede olduğu iddia ediliyordu.

Salih’in menajeri Ömer Koray Uzun Salih Uçan’ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Uzun, Salih’in geçen sezon ve bu sezon iyi bir performans sergilediğini ve birçok kulübün ilgilisinin olduğu ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışından da teklifler olduğunu belirten Uzun, Galatasaray’ın ilgisi olduğunu da vurgularken sözlerine şu şekilde devam etti;

Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih. Bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor"