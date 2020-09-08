Adem Büyük Yeni Malatyaspor ile anlaştı!

Yeni sezon transferlerine devam eden Yeni Malatyaspor Galatasaray’ın milli futbolcusu Adem Büyük transferine sona geldi. Malatya ekibinin Adem Büyük’ü kadrosuna kattığı iddiaları gündemde yerini aldı.

33 yaşında ki forvet oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerden beri Malatyaspor ile anılıyordu. Transfer çalışmalarına devam ederek iyi bir takım kurmak isteyen Yeni Malatyaspor Adem Büyük ısrarını bırakmayarak transferi sonuçlandırmaya çalışıyor.

27 maçta 7 gollük katkı

2017’den beri Galatasaray’da

Geçtiğimiz sezonda forvet hattında oynayan Adem çıktığı topla 27 maçta 7 gol atarak takımına katkı da bulundu.

2017 yılında Galatasaray’a gelen Adem büyük 2019 sezonuna kadar ligde pek çok maçta görev aldı.

Kariyerinde Beşiktaş, Zeytinbunuspor, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa takımlarında forma giyen Adem ülkemizin önde gelen forvetlerinden bir tanesi olmayı başardı.