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Adem Büyük hakeme tepki gösterdi! Kimse bizi azarlayamaz!

Ligin 28. haftasında evinde şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı ağırlayan Yeni Malatyaspor'da maç sonunda hakeme tepki verdi.

02 Mart 2021 Salı 20:45
Adem Büyük hakeme tepki gösterdi! Kimse bizi azarlayamaz!
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Her iki üç puan parolası ile çıktığı maçta gülen taraf Beşiktaş oldu. Beşiktaş şampşyonluk yolunda altın değerinde üç puan elde etti. Lider Galatasaray ile puan farkının açılmasına müsade etmeyen Beşiktaş'ın golünü 59. dakika tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba attı.

Kıran kırana geçen maçta hakem Halis Özkahya'nın yönetimi ev sahibi ekip tarafından eleştirildi. Yeni Malatyaspor'un tecrübeli oyuncusu Adem Büyük maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk devrenin son dakikalarında hakem ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şey oldu. Autlar koner oldu. Beşiktaşlı topçulara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil. Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem. Buna nasıl önlem alabiliriz! Bu çok hoş bir davranış değil" dedi

Aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız diyen Adem Büyük, çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil" dedi.

Adem Büyük açıklamaların şu şekilde devam etti; "Buradan bir ceza alabiliriz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü giden bir durum var. Sekiz maçtır galip gelemiyoruz. Herkesin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor, yapıyoruz ama daha çok gerekiyor.  Alt tarafla bağımızı kesmek için galibiyetlere ihtiyacımız var." 



Son Güncelleme: 02.03.2021 20:45
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Süper LigAdem Büyük
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