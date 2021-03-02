Adem Büyük hakeme tepki gösterdi! Kimse bizi azarlayamaz!

Her iki üç puan parolası ile çıktığı maçta gülen taraf Beşiktaş oldu. Beşiktaş şampşyonluk yolunda altın değerinde üç puan elde etti. Lider Galatasaray ile puan farkının açılmasına müsade etmeyen Beşiktaş'ın golünü 59. dakika tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba attı.
Aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız diyen Adem Büyük, çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil" dedi.
Adem Büyük açıklamaların şu şekilde devam etti; "Buradan bir ceza alabiliriz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü giden bir durum var. Sekiz maçtır galip gelemiyoruz. Herkesin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor, yapıyoruz ama daha çok gerekiyor. Alt tarafla bağımızı kesmek için galibiyetlere ihtiyacımız var."