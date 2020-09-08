Adem Büyük eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönüyor

Galatasaray’ın başarılı forveti Adem Büyük teknik direktör Fatih Terim’le bir görüşme yaptı. Büyük görüşmede takımdan ayrılmak istediğini Terim’e iletti. Terim oyuncunun bu isteğine olumlu yanıt verdi.

Neden ayrılmak istedi?

Adem Büyük gösterdiği performansla geçen sezonun en başarılı isimlerinden biri olmuştu. Oyuncunun takımdan ayrılması isteğinin perde arkasında ise yedek beklemek istememesi olduğu söylendi.

Adem Büyük geçen sezon gösterdiği performansla Terim ve taraftarın gözüne girmişti. Ancak yapılan transferlerin ardından forma şansı bulamayacağını düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini hocasına iletti.

Fatih Terim ve yöneticilerden izin olan tecrübeli oyuncu eski kulübü Yeni Malatyaspor ile anlaştı.