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Adem Büyük eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönüyor

Galatasaray’da sürpriz bir isimle yollar ayrıldı. Geçen sezonun başarılı isimlerinden Adem Büyük takımdan ayrılmak istediğini Fatih Terim’e ileti. Tecrübeli teknik adam Adem’in ayrılığına onay verdiği bildirildi.

08 Eylül 2020 Salı 18:20
Adem Büyük eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönüyor
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Galatasaray’ın başarılı forveti Adem Büyük teknik direktör Fatih Terim’le bir görüşme yaptı. Büyük görüşmede takımdan ayrılmak istediğini Terim’e iletti. Terim oyuncunun bu isteğine olumlu yanıt verdi.


Adem Büyük gösterdiği performansla geçen sezonun en başarılı isimlerinden biri olmuştu. Oyuncunun takımdan ayrılması isteğinin perde arkasında ise yedek beklemek istememesi olduğu söylendi.

Neden ayrılmak istedi?

Adem Büyük geçen sezon gösterdiği performansla Terim ve taraftarın gözüne girmişti. Ancak yapılan transferlerin ardından forma şansı bulamayacağını düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini hocasına iletti.

 Fatih Terim ve yöneticilerden izin olan tecrübeli oyuncu eski kulübü Yeni Malatyaspor ile anlaştı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
Adem BüyükYeni MalatyasporGalatasaray
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