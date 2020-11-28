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Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi

Korona virüs vakaları spor camiasında da artarak görülmeye devam ediyor.. TFF 1’inci Lig takımlarından Adanaspor’da yapılan korona virüs test sonuçlarında 40'ı pozitif çıktı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 21:56
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
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Salgın hastalık korona virüs her alanda olduğu gibi spor camiasında da yayılmaya devam ediyor. Son olarak TFF 1'inci Lig takımlarında Adanaspor'da çok sayısı futbolcu ve teknik heyetin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı haberleri geldi.

Adanaspor kulübünden bugün yapılan açıklamada, takımda sempton gösteren kişilere yapılan korona virüs test sonuçlarına göre aralarında futbolcu ve teknik heyetinde bulunduğu 30 kişinin daha korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

Adanaspor'da hastalığa yakananlar arasında 21 futbolcu,1 teknik ekip, 6 çalışan personel ve 29 futbolcu bulunuyor. 

40 KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF

Ayrıca kulüp tarafından yapılan açıklamada toplam 40 kişinin karantina altına alınıp tedavilerine başlandığı duyuruldu. Daha önceden hastalığa yakalanan 2 futbolcunu ise hastalığı atlattığı vurgulandı.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 21:56
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Korona VirüsVaka SayılarıAdanasporAdanaspor Koronavirüs Vaka Sayısı
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