Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi

Salgın hastalık korona virüs her alanda olduğu gibi spor camiasında da yayılmaya devam ediyor. Son olarak TFF 1'inci Lig takımlarında Adanaspor'da çok sayısı futbolcu ve teknik heyetin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı haberleri geldi.

Adanaspor kulübünden bugün yapılan açıklamada, takımda sempton gösteren kişilere yapılan korona virüs test sonuçlarına göre aralarında futbolcu ve teknik heyetinde bulunduğu 30 kişinin daha korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

40 KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF

Adanaspor'da hastalığa yakananlar arasında 21 futbolcu,1 teknik ekip, 6 çalışan personel ve 29 futbolcu bulunuyor.

Ayrıca kulüp tarafından yapılan açıklamada toplam 40 kişinin karantina altına alınıp tedavilerine başlandığı duyuruldu. Daha önceden hastalığa yakalanan 2 futbolcunu ise hastalığı atlattığı vurgulandı.