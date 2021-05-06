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Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor- Samsunspor karşılaşması ne zaman oynanacak? Adanaspor- Samsunspor maçı ne zaman? Adanaspor- Samsunspor maçı saat kaçta oynanacak? Adanaspor- Samsunspor hangi kanalda yayınlancak? Futbolseverler tarafından TFF 1. Lig'in 34. haftasına denk gelen Adanaspor- Samsunspor karşılaşmasının ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor. İşte Adanaspor- Samsunspor karşılaşmasının oynanacağı tarih ve yayınlanacağı kanal...

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:31
Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbolseverler tarafından merakla Adanaspor-Yıl Port Samsunspor takımlarının maçının ne zaman olduğu ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor.

Adanspor-Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’in 34. Haftasında Adanaspor ile Yıl Port Samsunspor takımları birbirleriyle mücadele edecekler. Herkes merakla Adanaspor-Yıl Port Samsunspor maçının ne zaman oynanacağını ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor. TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Adananspor ,Yıl Port Samsunspor'u  evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Adanaspor - Yıl Port Samsunspor  karşılaşmasının ne zaman ve saat kaçta oynanacığıyla beraber hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar. 

Adanaspor-Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor-Yıl Port Samsunspor karşılaşması 9 Mayıs Pazar günü, Adana Stadyumunda saat 20.30’da oynanmaya başlayacaktır. Karşılaşma TRT Spor kanalında şifresiz olarak ve BeİN Sports 4 kanalında ise şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemlerinin kimler olacağı henüz netlik kazanmış durumda değil.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:31
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