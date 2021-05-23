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Adana Demirspor'a Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak'tan Balotelli açıklamaları

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ederken kulüp başkanı Sancak Balotelli iddialarını doğruladı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Balotelli - Adana Demirspor ilişkisini araştırmaya başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:42
Adana Demirspor'a Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak'tan Balotelli açıklamaları
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Süper Lig’e yükselerek tarihinde büyük bir başarıya imza atan Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ederken iddia edilen Mario Balotelli transferi ile ilgili kulüp başkanı Sancak’tan açıklamalar geldi. Açıklamalarda Balotelli ile görüşüldüğünün altı çizilirken transferin zor olmasına rağmen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İkinci lige gitmişti

2020 yılının büyük bir bölümünü takımsız geçiren Balotelli İtalya ikinci liginde Monza takımı ile anlaştıktan sonra 12 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol atmayı başarırken 1’de asist yaptı.

Kariyerinde Inter, Manchester City, Liverpool, Milan, Marsilya ve Nice takımlarında görev alan Mario Balotelli İtalya milli takımında ise 36 maça çıkarken 14 gol katkısı sağladı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporBalotelliBalotelli Adana DemirsporTransferIddia
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