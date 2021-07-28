Adana Demirspor kaleci transferinde sona yaklaşıyor!

Adana Demirspor Süper Lig'te uzun soluklu başarı sağlamak için güçlü bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Balotelli transferinin ardından kaleci transferi de yapmak isteyen kulüp dünya devi Manchester City kalecisine göz dikmiş durumda.

22 yaşında genç kaleci Muric ile ilgilenen Adana Demirspor teklifini yaptı ve gelecek olan cevabı bekliyor. Manchester City'de fazla forma şansı bulumayan genç eldiven Adana Demirspor'un transfer teklifine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Kupa maçlarında şans bulan Muric Adana Demirspor formasını sırtına geçirmek üzere.