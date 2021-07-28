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Adana Demirspor kaleci transferinde sona yaklaşıyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Adana Demirspor transferde hız kesmiyor. Dünyaca ünlü İtalyan forvet Balotelli ile anlaşan Mavi Beyazlı ekip kaleci transferinde de sona yaklaşmak üzere.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:51
Adana Demirspor kaleci transferinde sona yaklaşıyor!
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Adana Demirspor Süper Lig'te uzun soluklu başarı sağlamak için güçlü bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Balotelli transferinin ardından kaleci transferi de yapmak isteyen kulüp dünya devi Manchester City kalecisine göz dikmiş durumda.

22 yaşında genç kaleci Muric ile ilgilenen Adana Demirspor teklifini yaptı ve gelecek olan cevabı bekliyor. Manchester City'de fazla forma şansı bulumayan genç eldiven Adana Demirspor'un transfer teklifine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Kupa maçlarında şans bulan Muric Adana Demirspor formasını sırtına geçirmek üzere.

 

 


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:51
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Anahtar Kelimeler:
Manchester CityKaleciAdana Demirspor
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