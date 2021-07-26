Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Balotelli ve Belhanda transferleri ile spor dünyasında tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor flaş bir transfere daha imza attı. Akdeniz ekibi son olarak Schalke’de forma giymiş olan 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli’yi transfer ettiklerini açıkladı. Fransız oyuncunun önümüzdeki günlerde Adana’ya inerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Peki Benjamin Stambouli kimdir?

Benjamin Stambouli Kimdir?

Benjamin Stambouli, 13 Ağustos 1990 tarihinde Fransa’nın Marsilya şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Montpellier altyapısında başlayan Stambouli, altyapıdaki performansı sayesinde kısa sürede A takıma yükseldi. İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham Fransız orta saha oyuncusunu 2014 yılında 5.9 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Bir sene sonra Fransa devi PSG, 8.6 milyon Euro ücret karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı. 2016 yılında ise son takımı olacak olan Schalke’ye 8 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve 5 yıl boyunca mavi beyazlılarda forma giydi.

Benjamin Stambouli, gelecek sezon ise Adana Demirspor forması altında Süper Lig de mücadele edecek.