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Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı? Adana Demir - Balıkesir maçında kural hatası mı var?

TFF 1.Lig'in 33.haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren oynanan maçta Adana Demirspor, Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Maça, hatalı geri pasa 'ofsayt' kararı veren hakem Suat Arslanboğa damga vurdu. Bu karardan sonra futbol severler 'Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı, maçta kural hatası mı var?' sorularının cevaplarını aramaya başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:20
Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı? Adana Demir - Balıkesir maçında kural hatası mı var?
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği skandal karara tepkiler yağdı.

Geri pasa, 'ofsayt' kararı verdi

Müsabakanın 61. dakikasında Adana Demirsporlu Okan'ın geri pasında Balıkesirspor takımından Manaj araya girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Suat Arslanboğa, topun rakip oyuncudan gelmesine rağmen 'ofsayt' gerekçesi ile golü iptal etti.

VAR sisteminin olmadığı 1. Lig'de Balıkesirspor'un attığı gol, hakem kararı ile sayılmazken bu skandal karar sonrasında Adana Demirspor-Balıkesirspor maçının tekrar edilmesi konuşulmaya başladı. Süper Lig'e çıkma yarışında oldukça önemli olan bu maçta yapılan büyük hatadan ötürü, maçın tekrar oynanıp oynanmayacağı tartışılmaya başladı. Ligde son haftaya gelinirken, Giresunspor, Samsunspor ve Adana Demirspor aynı puanları bulunuyor.

Yusuf Şimşek tepki gösterdi

Maç bittikten sonra açıklamalar yapan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimsek, hakemlerin adaletli olmasını istedi. Şimşek, "İlk yarıda bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarıda hatalı pasa 'ofsat' dediler. Hakemler de biraz daha adaletlı olsunlar. Adaletli bir maç yönetin, tek istegim bu. Emek veriyoruz" sözlerini söyledi

Ertuğrul Sağlam'dan maçın hakemine tepki

Samsunspor teknik direktöru Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçının ardından açıklama yaparken Adana Demırspor-Balıkesirspor maçında meydana gelen pozisyonu değerlendirdi.Sağlam, "Adana Demirsporun maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu ve Türk hakemligi adına bir skandal karar verilmiş. Aklım almadı" sözlerini söyledi.




Son Güncelleme: 01.05.2021 22:20
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