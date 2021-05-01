Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı? Adana Demir - Balıkesir maçında kural hatası mı var?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği skandal karara tepkiler yağdı.
Geri pasa, 'ofsayt' kararı verdi
Müsabakanın 61. dakikasında Adana Demirsporlu Okan'ın geri pasında Balıkesirspor takımından Manaj araya girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Suat Arslanboğa, topun rakip oyuncudan gelmesine rağmen 'ofsayt' gerekçesi ile golü iptal etti.
Yusuf Şimşek tepki gösterdi
Maç bittikten sonra açıklamalar yapan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimsek, hakemlerin adaletli olmasını istedi. Şimşek, "İlk yarıda bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarıda hatalı pasa 'ofsat' dediler. Hakemler de biraz daha adaletlı olsunlar. Adaletli bir maç yönetin, tek istegim bu. Emek veriyoruz" sözlerini söyledi
Ertuğrul Sağlam'dan maçın hakemine tepki
Samsunspor teknik direktöru Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçının ardından açıklama yaparken Adana Demırspor-Balıkesirspor maçında meydana gelen pozisyonu değerlendirdi.Sağlam, "Adana Demirsporun maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu ve Türk hakemligi adına bir skandal karar verilmiş. Aklım almadı" sözlerini söyledi.