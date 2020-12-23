Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yükselişe geçti!

Türkiye’nin en ünlü televizyoncularından olan Acun Ilıcalı’nın ortaklığı olan takım Fortuna Sittard aldığı olumsuz sonuçlar sonrasında ligin en altında bulunuyordu. Acun Ilıcalı önderliğinde yapılan toplantı ile teknik direktör değişikliğine giden Fortuna Sitard’ın son 4 maçta aldığı galibiyetler sevindirdi.

Ligin ilk 9 maçında galibiyet yüzü görmeyen Fortuna Sittard’da kötü gidişe dur demek için yapılan teknik direktör değişikliği sonrasında takım yükselişe geçti.

Fortuna Sittard yeni teknik adam Sjors Ultee önderliğinde çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.

Fortuna Sittard son 4 maç

Fortuna Sittard 3-2 Willem II

Heracles 1-2 Fortuna Sittard

Utrecht 1-1 Fortuna Sittard

Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk