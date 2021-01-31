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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı!

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard durdurulamıyor. Ligin 20. haftasında Venlo ile karşılaşan Fortuna Sittard maçtan yine galip ayrılarak yükselişini sürdürdü.

31 Ocak 2021 Pazar 01:05
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı!
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TV8’in sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Hollanda Eredivisie’de hisselerini satın aldığı takım Fortuna Sittard yine kazandı. Ligde oynanan 20. Haftada Venlo ile karşılaşan Fortuna Sittard maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte son 10 haftada 7 galibiyeti olan başarılı takım 25 puanla 11. Sıralara kadar yükseldi.

Lige kötü başlayan Fortuna Sittard takımı Acun Ilıcalı’nın teknik direktör değiştirmesi ile birlikte yükselişe geçti. Yeni teknik direktör ile çıkılan 10 maçtan 7 kez galip ayrılan takım 25 puanla 11. Sıraya kadar yükseldi. Gençlerbirliği takımından ara transfer döneminde Fortuna Sittard’a katılan Seuntjens ilk golünü atarken Acun Ilıcalı takımından memnun olduğunu açıkladı.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıFortuna SittardDurdulamıyorVenlo3-2Galip
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