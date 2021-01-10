Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard galibiyet serisini devam ettirdi!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımı yaşadığı teknik direktör değişikliği sonrasında durdulamıyor. Hollanda’da oynanan 15. Hafta müsabakalarında ligin güçlü takımlarından Heerenveen’i mağlup ederek 5 haftalık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Hollanda liginin 15. Haftasında Heerenveen ile karşılaşana Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.

Maçı 3-1 kazanan Sittard’da goller 21. Dakikada Ben Reinstra, 24. Dakikada George Cox ve 37. Dakikada Flemming tarafından kaydedilirken Heerenveen’in tek golü 72. Dakikada Henk Veerman tarafından kaydedildi.

Alınan galibiyet sonrasında ligin ilk 10 haftasında kaybeden ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fortuna Sittard üst üste 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek ligin yükselen takımlarından oldu. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sittard 16 puanla ligin yukarılarına çıkmaya devam ediyor.