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Acun Ilıcalı'nın satın alacağı İngiliz kulübü ortaya çıktı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın alacağı İngiliz kulübü ortaya çıktı, Ilıcalı, bu sezon Championship'e çıkan Hull City takımını alacağı iddia edildi.

25 Mayıs 2021 Salı 18:36
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı İngiliz kulübü ortaya çıktı!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda ortağı olduğu Hollanda ekiplerinden Foruna Sittard takımının ortaklığından ayrılmış ve İngiltere’den bir kulüp almak istediğini dile getirmişti.

Hull City takımını satın alıyor

Spor Arena’da yer alan habere göre Ilıcalı, İngiliz ekibi Hull City’i almaya çok yakın olduğu öne sürüldü. İngiltere 1. Lig’den şampiyon olarak Championship’e çıkan Hull City’in sahibi olan Ehab Allam’ın oğlu ile Ilcalı’nın sosyal medyadan takipleşmeside bu iddiaları kuvvetlendirdi.


Son Güncelleme: 25.05.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıHull CityIngiltere
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