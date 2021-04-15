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Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın ihalesine katılacak mı? Süper Lig ihalesi ne zaman?

Süper Lig'in gelecek sezon yayın hakları ile ilgili ihale açılacağı açıklamaları sonrasında Acun Ilıcalı'nın ihaleye kapılıp katılmayacağı merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Acun Ilıcalı Süper Lig'in yayın ihalesine katılacak mı? Süper Lig ihalesi ne zaman? sorularını araştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:14
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın ihalesine katılacak mı? Süper Lig ihalesi ne zaman?
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Beşiktaş’ın eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları için ilerleyen günlerde yapılacak ihaleye katılacağını iddia etti. İddialar sonrasında pek çok kişi konuyu araştırmaya başladı.

‘Başkan neden komisyonda yok’

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tekinoktay  ‘İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi? 3-ODTÜ ne öğrendiniz?’ diyerek dikkatleri üzerine topladı. TFF ihale komisyonunda Kulüpler Birliğini temsil etmek üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in bulunduğunu da açıklayan Tekinoktay Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi’nin neden komisyonda olmadığını sordu.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 20:14
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Acun IlıcalıSüper LigTFF 1. LigYayın IhalesiKatılacak MıNe Zaman
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