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Acun Ilıcalı Hull City takımını satın alabilir

Son dönemlerde satın aldığı futbol kulübü ile dikkat çeken ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni bir takım satın alıyor. Acun Ilıcalı İngiltere’nin Hull City takımını satın alabilir.

25 Mayıs 2021 Salı 21:41
Acun Ilıcalı Hull City takımını satın alabilir
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Türkiye Televizyonlarına getirmiş olduğu yenilikler sayesinde kısa bir süre içerisinde televizyon sektöründe adeta bir patrona dönüşen Acun Ilıcalı, futbola olan merakından dolayı Hollanda Ligi’nde mücadele eden bir futbol takımını satın almıştı. Ancak bu takım ile gerekli başarıyı elde edemediği için bu takımı satıp İngiltere liginden futbol kulübü satın almak istediği iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı, İngiltere’de ilgilendiği kulüp ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, yeni takım satın alıyor. Acun Ilıcalı, İngiltere’nin Hull City takımını satın alabilir. Türkiye ekranlarına getirmiş olduğu yenilikler sayesinde vatandaşlarımızın kısa sürede ilgisini çeken başarılı medya patronu Acun Ilıcalı, futbolu olan merakından dolayı yeni serüvenlere atılmak istiyor. Futbol takımı satın alarak bu takımın başarılı olması için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Acun Ilıcalı, İngiltere takımlarına yöneldi. Bilindiği üzere dünyanın en iyi ligi olarak İngiltere ligleri kabul ediliyor.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıHull City
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