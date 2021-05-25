Acun Ilıcalı Hull City takımını satın alabilir

Acun Ilıcalı, İngiltere’de ilgilendiği kulüp ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, yeni takım satın alıyor. Acun Ilıcalı, İngiltere’nin Hull City takımını satın alabilir. Türkiye ekranlarına getirmiş olduğu yenilikler sayesinde vatandaşlarımızın kısa sürede ilgisini çeken başarılı medya patronu Acun Ilıcalı, futbolu olan merakından dolayı yeni serüvenlere atılmak istiyor. Futbol takımı satın alarak bu takımın başarılı olması için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Acun Ilıcalı, İngiltere takımlarına yöneldi. Bilindiği üzere dünyanın en iyi ligi olarak İngiltere ligleri kabul ediliyor.
Son Güncelleme: 25.05.2021 21:41