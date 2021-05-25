Acun Ilıcalı Hull City takımını satın alabilir

Türkiye Televizyonlarına getirmiş olduğu yenilikler sayesinde kısa bir süre içerisinde televizyon sektöründe adeta bir patrona dönüşen, futbola olan merakından dolayı Hollanda Ligi’nde mücadele eden bir futbol takımını satın almıştı. Ancak bu takım ile gerekli başarıyı elde edemediği için bu takımı satıp İngiltere liginden futbol kulübü satın almak istediği iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı, İngiltere’de ilgilendiği kulüp ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, yeni takım satın alıyor. Acun Ilıcalı, İngiltere’nin Hull City takımını satın alabilir. Türkiye ekranlarına getirmiş olduğu yenilikler sayesinde vatandaşlarımızın kısa sürede ilgisini çeken başarılı medya patronu Acun Ilıcalı, futbolu olan merakından dolayı yeni serüvenlere atılmak istiyor. Futbol takımı satın alarak bu takımın başarılı olması için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Acun Ilıcalı, İngiltere takımlarına yöneldi. Bilindiği üzere dünyanın en iyi ligi olarak İngiltere ligleri kabul ediliyor.