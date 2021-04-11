Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'ı sosyal medyadan eleştirdi!

Süper Lig 34. haftasında yapılacak Erzurumspor – Beşiktaş maçından önce çarpıcı bir olay yaşandı. TV8 kanalında Erzurumspor için “Erzurum Gecesi” isimli dayanışma organizasyonu düzenlenmesi planlanmıştı. Fakat Acun Ilıcalı daha sonrasında, Erzurumspor – Beşiktaş maçından önce yapılması planlanmış olan bu organizasyonun Beşiktaşlılar tarafından yanlış anlaşılmaması adına Pazartesi gününe ertele kararı aldıklarını açıkladı. Alınana bu erteleme kararı sonrasında Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, “Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı ?” ifadelerine yer verdi.

“Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler…”

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar’ın sosyal medya üzerinden verdiği tepkiden sonra TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden “Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlaması diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir.” İfadelerini kullanarak Mesut Urgancılar’a sert bir şekilde tepkisini gösterdi.