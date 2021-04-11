İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!
Son Dakika
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen...

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'ı sosyal medyadan eleştirdi!

Erzurumspor – Beşiktaş maçından önce TV8 kanalında yapılması beklenen “Erzurumspor Gecesi” adındaki dayanışma programının maçtan önce ertelenmesi kararı ile ilgili Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar tepki gösterdi. TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ise Beşiktaşlı yöneticiye cevabını sosyal medya üzerinden verdi.

11 Nisan 2021 Pazar 19:00
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'ı sosyal medyadan eleştirdi!
Takip Et:

Süper Lig 34. haftasında yapılacak Erzurumspor – Beşiktaş maçından önce çarpıcı bir olay yaşandı. TV8 kanalında Erzurumspor için “Erzurum Gecesi” isimli dayanışma organizasyonu düzenlenmesi planlanmıştı. Fakat Acun Ilıcalı daha sonrasında, Erzurumspor – Beşiktaş maçından önce yapılması planlanmış olan bu organizasyonun Beşiktaşlılar tarafından yanlış anlaşılmaması adına Pazartesi gününe ertele kararı aldıklarını açıkladı. Alınana bu erteleme kararı sonrasında Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, “Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı ?” ifadelerine yer verdi.

“Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler…”

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar’ın sosyal medya üzerinden verdiği tepkiden sonra TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden “Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlaması diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir.” İfadelerini kullanarak Mesut Urgancılar’a sert bir şekilde tepkisini gösterdi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıMesut UrgancılarBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle BB Erzurumspor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurumspor BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle BB Erzurumspor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurumspor BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BB Erzurumspor Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Kayserispor Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kayserispor Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kayserispor Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayserispor Antalyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kayserispor Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayserispor Antalyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kayserispor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri – Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kayserispor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri – Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri
TJK 11 Nisan 2021 Pazar Adana ve İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 11 Nisan 2021 Pazar Adana ve İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

Popüler Haberler

Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Arzu karakteri kimdir? Mine Kılıç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Nursel Köse kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zeki (Tolga Güleç) kimdir?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
BB Erzurumspor Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada amca görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? amca görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Tövbeler Olsun Demet karakteri kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı ne? Melis Sabah oynadığı diziler
Berat kandili mesajları; 2021 whatsapp ve facebook dualı kandil sözleri
4 Özel bankadan düşük faizli 60000 TL anında kredi kampanyası
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Senkron dizi konusu ve oyuncuları
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.