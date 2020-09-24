AC Milan koronavirüs testi öncesinde gergin bekleyişe başladı! Hükmen mağlup sayılabilir

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakibi olabilecek Milan, Leo Duarte’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında oyuncularının tamamına test yaptırdı. 13 futbolcunun test sonucu negatif olmazsa, Milan hükmen mağlubiyet ve elenme tehlikesi yaşayacak.

AC Milan’da Bodo/Glimt müsabakası öncesinde gergin bekleyiş başladı. İtalyan basınında yer alan haberlerde Leo Duarte’nin test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte UEFA direktifiyle oyuncuların tamamı bir defa daha teste girdi. Son test sonrasında Milan’da test sonucu negatif çıkan en az 13 futbolcuya ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

UEFA tarafından yayınlanan koronavirüs protokollerine göre takımın müsabakaya çıkabilmesi için test sonucu negatif çıkan en az 13 oyuncu gerekiyor. Kulübün bu sayıdan daha az oyuncuya sahip olması halinde daha önce listeye eklenmeyen altyapı oyuncuları da kadroya yazılabilecek.

İtalyan devi bugün 21.30’da Bodo/Glimt ile oynayacak. Müsabakanın galibiyse Beşiktaş – Rio Ave mücadelesinin galibiyle UEFA Avrupa Ligi playoff turunda eşleşecek.