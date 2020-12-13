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Abu Dabi GP Formula 1 canlı nasıl izlenir? F1 saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Formula bir heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Abu Dabi Formula 1'i canlı olarak izlemek isteyen kişiler hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak etmeye başladı. Formula 1 yarışlarını canlı olarak izlemek isteyenler araştırmalarına devam ediyor.

13 Aralık 2020 Pazar 17:49
Abu Dabi GP Formula 1 canlı nasıl izlenir? F1 saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?
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Türkiye’de düzenlenen Formula 1 hızının hız kesmeden devam ediyor. Formula 1 hakkında pek çok kişi bilgi almak istiyor. F1 nasıl izlenir? F1 hangi kanalda saat kaçta? Olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı.

Formula 1 Saat Kaçta?

Abu Dabi GP Formula 1, 13 Aralık 2020'de Tivibu Spor 4'te yayınlanacak. Başlama saati 16:10 Aşağıdaki tablodan hangi etkinliği ve programların izlenebileceğine dair platform ve kanal bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Formula 1 Ücretsiz İzleme

2020 Formula 1 yarışının takvimi 17 yarış içeriyor. Son yarış bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak.

Formula 1 yarışı S Sport kanalında yayınlanacak, ancak farklı bir programla bir çatışma olması durumunda yayın değişecek.

Abu Dabi GP sıralaması Cumartesi günü saat 16: 00'da başlayacak ve sportsplus üzerinden yayınlanacak, S Sport 2 ve S Sport online olarak yayınlanacak.

Abu Dabi Grand Prix Pazar günü saat 16: 10'da başlayacak. Yarış S Sport Plus'a ek olarak D-Smart, 82. kanalda, Tivibu Sport 4'te, TV + Ekstra ve Vodafone TV kanalında 15 yayınlanacak.

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:49
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Abu DabiCanlıKanalYarış
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