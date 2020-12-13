Abu Dabi GP Formula 1 canlı nasıl izlenir? F1 saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Türkiye’de düzenlenen Formula 1 hızının hız kesmeden devam ediyor. Formula 1 hakkında pek çok kişi bilgi almak istiyor. F1 nasıl izlenir? F1 hangi kanalda saat kaçta? Olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı.

Formula 1 Saat Kaçta?

Abu Dabi GP Formula 1, 13 Aralık 2020'de Tivibu Spor 4'te yayınlanacak. Başlama saati 16:10 Aşağıdaki tablodan hangi etkinliği ve programların izlenebileceğine dair platform ve kanal bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Formula 1 Ücretsiz İzleme

2020 Formula 1 yarışının takvimi 17 yarış içeriyor. Son yarış bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak.

Formula 1 yarışı S Sport kanalında yayınlanacak, ancak farklı bir programla bir çatışma olması durumunda yayın değişecek.

Abu Dabi GP sıralaması Cumartesi günü saat 16: 00'da başlayacak ve sportsplus üzerinden yayınlanacak, S Sport 2 ve S Sport online olarak yayınlanacak.

Abu Dabi Grand Prix Pazar günü saat 16: 10'da başlayacak. Yarış S Sport Plus'a ek olarak D-Smart, 82. kanalda, Tivibu Sport 4'te, TV + Ekstra ve Vodafone TV kanalında 15 yayınlanacak.