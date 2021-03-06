Aboubakar, tepkisinden dolayı Sergen Yalçın'dan özür diledi!

Beşiktaş’ın Malatyaspor karşılaşmasının sonlarına doğru oyundan çıktığı anlarda tepki veren Aboubakar, teknik adam Sergen Yalçın ile görüşerek özür diledi.
Aboubakar: kendimi tutamadım
Aboubakar’da son haftalarda art arda oyundan çıktığından dolayı böyle bir tepkiyi gösterdiğini vurgulayarak; “Gol atınca sıkıntı yaşamıyorum ama gol atamayınca tepki verdim. Kendimi tutamadım. Üst üste maçlarda oyundan çıkınca böyle bir tepki oldu. Ancak anlamsızdı. Takımdan ve sizden özür dilerim.” İfadelerine yer verdiği belirtildi.
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:46