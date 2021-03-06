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Aboubakar, tepkisinden dolayı Sergen Yalçın'dan özür diledi!

Beşiktaş’ın Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oyundan çıktığı anlarda tepki veren Aboubakar, teknik adam Sergen Yalçın ile bir görüşme yaptı.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:46
Aboubakar, tepkisinden dolayı Sergen Yalçın'dan özür diledi!
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Beşiktaş’ın Malatyaspor karşılaşmasının sonlarına doğru oyundan çıktığı anlarda tepki veren Aboubakar, teknik adam Sergen Yalçın ile görüşerek özür diledi.

Oyundan alınmasına şaşıran ve bu olaya tepki veren futbolcu ile bugün gerçekleştirilen çalışma öncesinde bir görüşme yapan Yalçın, oyuncusunu uyararak; “Bu tip hareketler hoş değil. O anki şartlara göre herkes oyundan çıkar. Bunu bir daha tekrarlama. Böyle bir şey olursa daha sonra hoş karşılamam.” İfadelerini kullandı.

Aboubakar: kendimi tutamadım

Aboubakar’da son haftalarda art arda oyundan çıktığından dolayı böyle bir tepkiyi gösterdiğini vurgulayarak; “Gol atınca sıkıntı yaşamıyorum ama gol atamayınca tepki verdim. Kendimi tutamadım. Üst üste maçlarda oyundan çıkınca böyle bir tepki oldu. Ancak anlamsızdı. Takımdan ve sizden özür dilerim.” İfadelerine yer verdiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınAboubakarBeşşiktaş
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