Aboubakar, tepkisinden dolayı Sergen Yalçın'dan özür diledi!

Beşiktaş’ın Malatyaspor karşılaşmasının sonlarına doğru oyundan çıktığı anlarda tepki veren Aboubakar, teknik adam Sergen Yalçın ile görüşerek özür diledi.

Aboubakar: kendimi tutamadım

Oyundan alınmasına şaşıran ve bu olaya tepki veren futbolcu ile bugün gerçekleştirilen çalışma öncesinde bir görüşme yapan Yalçın, oyuncusunu uyararak; “Bu tip hareketler hoş değil. O anki şartlara göre herkes oyundan çıkar. Bunu bir daha tekrarlama. Böyle bir şey olursa daha sonra hoş karşılamam.” İfadelerini kullandı.

Aboubakar’da son haftalarda art arda oyundan çıktığından dolayı böyle bir tepkiyi gösterdiğini vurgulayarak; “Gol atınca sıkıntı yaşamıyorum ama gol atamayınca tepki verdim. Kendimi tutamadım. Üst üste maçlarda oyundan çıkınca böyle bir tepki oldu. Ancak anlamsızdı. Takımdan ve sizden özür dilerim.” İfadelerine yer verdiği belirtildi.