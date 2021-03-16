Aboubakar sözleşmesi nasıl, kiralık mı? Aboubakar Beşiktaş sözleşmesi kaç yıllık?

Beşiktaş’ta Aboubakar kaç gol atmıştır?

’ın yeni dönem transferisözleşmesinin detayları belli oldu. 1+1+1 şeklinde 3 yıllık sözleşme imzalayan Kamerunlu futbolcu garanti ücret olarak 1 Milyon Euro alacaktır. Maç başı 17 bin 500 Euro kazanacak olan Vincent Aboubakar sakatlık nedeniyle oynamadığı her maç için 35 bin Euro ceza ödeyecektir. Aynı zamanda Aboubakar sakatlanır ve sahalara dönme süresi bir ayı geçerse Beşiktaş’ın sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Uzun süre dizinden sakatlık yaşayan ve sahalardan uzak kalan Aboubakar için karar vermeden önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Profesör Ömer Taşer ile görüştü. Ömer Taşer 29 yaşındaki Aboubakar’ın oynayabilmesi için bir engelin bulunmadığını ama bazı maçları kaçırabileceğini açıkladı. Vincent Aboubakar kendisine güvendiğini söyleyerek Beşiktaş ile sözleşmeyi imzaladı. Aboubakar Porto’da 11 maça çıkmış 4 gol atıp 2 asist yapmıştır 2018- 2019 sezonunda ise çapraz bağları yırtılmıştır.

2016 ve 2017 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık bir şekilde oynayan Aboubakar 38 maçta forma giymiş, 19 gol atmış ve 9 asist yapmıştır.