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Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?

Beşiktaş oyuncusu Aboubakar, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalarda yer almazken son 8 maçın 7’sinde yer almadı. Gol makinesi Vincent Aboubakar futbol severler tarafından oldukça merak edilirken futbolcunun son durumu araştırılıyor. Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Vincent Aboubakar hakkında bilgiler

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:26
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
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Süper Lig’in son haftalarına yaklaşırken güçlü takım siyah beyazlıların sevilen oyuncusu Vincent Aboubakar’ın son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Şampiyonluğa çok yaklaşan Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan gol makinesi Aboubakar 8 maçın 7’sinde yer almazken Galatasaray derbisinde yer alacak mı soruları gündemde yer alıyor.

 29 yaşındaki Kameranlu futbolcu, sakatlığı tekrarlamazsa eğer derbide sevdiği takımının formasını giyebilecek. Kulüp oyuncunun sakatlığı hakkında detaylı bilgi vermedi fakat nükseden bir sakatlığı bulunmazsa yeniden sahaya geri döneceğini açıklandı.

25 maçta 15 gol 5 asist yapan golcü Aboubakar siyah beyazlı takımın başarılı futbolcuları arasında yer alıyor. Öte yandan kısa süre önce futbol dünyasına adını yazdıran Beşiktaş, Hatayspor maçında sakatlanan Georgenes Kevin N’koundou’nun durumu ise belli oldu.

Sol uyluk adalesinde gerilme tespit edilen N’koundou derbide yer alamayacak.  Teknik direktör Sergen Yalçın Fransız yıldıza izin verirken Beşiktaş, kalan son 3 maçta eğer 4 puan alırsa 2021 sezonu şampiyonu olacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakarNkoundouDerbiSakatlık
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