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Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?

Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanacak şampiyonluk yarışı adeta nefesleri kesecek. Lider Beşiktaş Ünal Karaman'ın ekibi Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta kritik maç öncesi cezalı oyuncular can sıkıyor. Göztepe maçında Aboubakar oynayacak mı? Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Beşiktaş'ı Göztepe maçında yalnız mı bırakacak? İşte ayrıntılar.

14 Mayıs 2021 Cuma 23:47
Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?
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Şampiyonluğa son haftaya kaldığı Süper Lig'de Galatsaray ve Beşiktaş son maçlarına cumartesi günü çıkacak. Sergen Yalçın'ın talebeleri kritik maç öncesi hazırlıklarına devam ederken şampiyon olacaklarına inançları devam ediyor.

Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar  PFDK tarafından bir maçta oynamama cezasına çarptırıldı. Cenk Tosun'da ayrıca akredite edilmemesine rağmen yeşil zemine girdiği için ceza alırken usülsüz seyirci aldığı için Beşiktaş'a iki yiz bin, Protokol tribününe de talimatlara aykırı seyirci aldığı içinde 48 bin lira para cezası verdi. 

Ayrıca Beşiktaş'ın yardımcı hocası Ozan Köprülü'de PFDK'nın hışmına uğradı. Aboubakar ve Cenk'e 13 er bin lira ceza veren disiplin kurulu, Ozan Köprülü'ye de aynı miktarda ceza verdi.

Takımını son maçta yalnız bırakacak olan başarılı forver Aboubakar taraftarlardan sosyal medyadan tepki gördü.

PFDK KARARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Son Güncelleme: 14.05.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
AboubakarGöztepeBeşiktaşKart Cezası
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