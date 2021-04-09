Aboubakar neden Disiplin Kuruluna sevk edildi? Aboubakar ne yaptı?

TFF Hukuk Müşavirliği, futbolcu Vincent Aboubakar’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Aboubakar’ın, Alanyaspor karşılaşmasında talimatlara uygun hareket etmediği gerekçesi ile disipline gönderdiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun açıklaması

“BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR’ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

PFDK'ya sevk maddeleri

Madde 46 - Talimatlara aykırı hareket

(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

Korona tedbirleri

4- Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, VAR görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluş saha içi görevlisi (1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Stadyum Müdürü dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır.