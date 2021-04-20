İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Aboubakar kaç hafta yok, sezonu kapattı mı? Aboubakar sakatlığı nedir, ne durumda?

Sivasspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan Aboubakar'ın sakatlığı merak edilmektedir. Maç sonunda hem Sergen Yalçın hem de Aboubakar ,sakatlık ile ilgili açıklama yaptı. Aboubakar kaç maç forma giyemeyecek? İşte Aboubakar ile ilgili son gelişmeler...

20 Nisan 2021 Salı 22:50
Aboubakar kaç hafta yok, sezonu kapattı mı? Aboubakar sakatlığı nedir, ne durumda?
Takip Et:

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş,Sivasspor’la karşılaştı. Aboubakar sakatlığının geçmesinin ardından maça 11’de başladı ancak maçın ilk yarısında sakatlandı. Nkoudou,Aboubakar’ın yerine ikinci yarıda sahaya girdi.

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar ile ilgili açıklama Sergen Yalçın’dan geldi. Sergen Yalçın,Aboubakar’ın MR’ının yarın çekileceğini ama büyük ihtimalle kalan maçlarda yer alamayacağını açıkladı.

Aboubakar açıklamalarda bulundu

Oyunun ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Durumunun MR’dan sonra belli olacağını söyleyen oyuncu, zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ama sıkıntının üstesinden gelecek bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi. Karşılarına çıkan zorluklara karşı mağlup olmayacaklarını dile getirdi.

Aboubakar’ın sezon istatistiği

Aboubakar 26 karşılaşmada 15 gol atıp 5 de asist yaptı. Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta bir kez fileleri havalandırdı.




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AboubakarBeşiktaşBeşiktaş Sakatlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi
Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
Süper Lig puan durumu 21 Nisan 2021
Süper Lig puan durumu 21 Nisan 2021
Gedson Fernandes sakatlandı mı, sakatlığı ne?
Gedson Fernandes sakatlandı mı, sakatlığı ne?

Popüler Haberler

Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
Sakarya’da yangın!
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 22 Nisan 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 22 Nisan 2021 Perşembe
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Çoçuk parası ne zamana kadar alınabilir? 2021 Çoçuk parası nereye yatar
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmek görmenin anlamı
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.