Aboubakar kaç hafta yok, sezonu kapattı mı? Aboubakar sakatlığı nedir, ne durumda?

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş,Sivasspor’la karşılaştı. Aboubakar sakatlığının geçmesinin ardından maça 11’de başladı ancak maçın ilk yarısında sakatlandı. Nkoudou,Aboubakar’ın yerine ikinci yarıda sahaya girdi.

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar ile ilgili açıklama Sergen Yalçın’dan geldi. Sergen Yalçın,Aboubakar’ın MR’ının yarın çekileceğini ama büyük ihtimalle kalan maçlarda yer alamayacağını açıkladı.

Aboubakar açıklamalarda bulundu

Oyunun ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Durumunun MR’dan sonra belli olacağını söyleyen oyuncu, zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ama sıkıntının üstesinden gelecek bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi. Karşılarına çıkan zorluklara karşı mağlup olmayacaklarını dile getirdi.

Aboubakar’ın sezon istatistiği

Aboubakar 26 karşılaşmada 15 gol atıp 5 de asist yaptı. Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta bir kez fileleri havalandırdı.