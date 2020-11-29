Aboubakar gol sevincinin anlamı ne?

Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında almış olduğu 3-0’lık galibiyetten sonra maçın yıldızlarından olan Aboubakar ve Marcelo yayıncı kuruluşlara açıklamalarda bulundular.

Yapmış olduğu açıklama:

"Antalya iyi bir takım, maçın zor geçeceğini biliyorduk. Önemli bir galibiyet aldık. Bir gol bir asist yaptım ve kazandık mutluyum. Bireysel anlamda özgüvenimi kazandım. Ama önemli olan takımın kazanması. Bütün takım arkadaşlarım adaptasyonumu kolaylaştırmak için yardımcı oluyorlar. Tolga'da onlardan biri. Takımda dayanışma duygusu oldukça yüksek. Bu duygularla gol sevincimi Tolga ile paylaştım." İfadelerinde bulundu.