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Aboubakar gol sevincinin anlamı ne?

Aboubakar'ın yapmış olduğu gol sevincini ne anlama gelmektedir? Gol sonrasında yapmış olduğu sevinç hareketleriyle kime mesaj gönderdi? Maçın yıldızlarından olan Aboubakar'ın gol sonrasında yapmış olduğu sevincin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

29 Kasım 2020 Pazar 20:25
Aboubakar gol sevincinin anlamı ne?
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Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında almış olduğu 3-0’lık galibiyetten sonra maçın yıldızlarından olan Aboubakar ve Marcelo yayıncı kuruluşlara açıklamalarda bulundular.

Yapmış olduğu açıklama:

"Antalya iyi bir takım, maçın zor geçeceğini biliyorduk. Önemli bir galibiyet aldık. Bir gol bir asist yaptım ve kazandık mutluyum. Bireysel anlamda özgüvenimi kazandım. Ama önemli olan takımın kazanması. Bütün takım arkadaşlarım adaptasyonumu kolaylaştırmak için yardımcı oluyorlar. Tolga'da onlardan biri. Takımda dayanışma duygusu oldukça yüksek. Bu duygularla gol sevincimi Tolga ile paylaştım." İfadelerinde bulundu.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakarGolSevinci
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