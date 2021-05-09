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Aboubakar Beşiktaş Karagümrük maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına şimdiden başladı.

09 Mayıs 2021 Pazar 21:40
Aboubakar Beşiktaş Karagümrük maçında oynayacak mı?
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Süper lig maçlarının 41. haftasında 11 Mayıs Salı gününde kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Beşiktaş yapılacak olan karşılaşma için oldukça heyecanlı ve maç hazırlıklarına hiç ara vermeden başladı.

Siyah-beyaz renkli kulübün resmi intenet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde takımın teknik direktörü olarak görev yapan Sergen Yalçın'ın yönetimi altındaki  antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü.

Yapılan idmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların yaptığı yenilenme koşuları ve diğer oyuncularında ısınma koşularını yapmalarının ardından bütün takım oyuncuları pas ve şut çalışması da yaparak günü sonlandırdı.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam da yapacakları son bir antrenman ile tüm hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için kampa girecekler.




Son Güncelleme: 09.05.2021 21:40
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Anahtar Kelimeler:
KaragümrükBeşiktaşHazırlık
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