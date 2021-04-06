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Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın hücum hattında goller atmaya doymayan Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın Kasımpaşa maçında forma giymemesi maçın kaybedilmesine neden olurken taraftarlar oyuncuların ne zaman sahalara döneceğini araştırmaya başladı. Taraftarlar, Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı? soruları araştırılıyor.

06 Nisan 2021 Salı 01:34
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
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Beşiktaş’ın Süper Lig’in 32. Haftasında Kasımpaşa’ya kaybetmesi sonrasında taraftarlar Vincent Aboubakar’ın durumunu araştırmaya başladı. Beşiktaş’ın ilerleyen haftalarda ki Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma şansı bulup bulamayacağı araştırılıyor.

Forvet hattında Cyle Larin ve Aboubakar’ın olmaması pozisyon bulma konusunda Beşiktaş’ı zorlarken Kamerun A Milli Takımında sakatlanan Aboubakar’ın sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor.

Vincent Aboubakar Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyecek mi?

Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ tarafından yapılan açıklamalarda ‘Aboubakar’ın 2 maçlık süreçte forma şansı bulamayacağını düşünüyoruz. Aboubakar, Alanyaspor maçında görev almayacak ancak Erzurum maçında ne olur bilmiyorum’ dedi.

Aboubakar bu sezon çıktığı 25 maçta 15 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 01:34
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakarAlanyasporErzurumsporMaçlarForma şansıSakatlık
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