Abdurrahim Albayrak'a saldırı girişiminde bulunan taraftar kim? Rambo Okan mı saldırdı, kimdir?

Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanan derbi sonrası Abdurrahim Albayrak, basına açıklama yapmak için stat önüne çıktı.

Albayrak, açıklamada bulunmak için son hazırlıklarını yaparken, Fenerbahçe taraftarı olan Okan Güler, “Buraya ne yüzle geldin?” diyerek Albayrak’ın üstüne yürüdü.

Spor Şube ekiplerinin ve Albayrak’ın yakın korumasının müdahalesinin ardından saldırgan taraftar Okan Güler oradan uzaklaştırıldı.

Saldırganın olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından Albayrak, basının sorularını cevapladı.