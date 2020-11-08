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Abdurrahim Albayrak, Sivasspor galibiyeti ardından Arda Turan'la ilgili konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanında 3 puanı almayı başaran Galatasaray'ın bir golünü Arda Turan kaydetti. Deneyimli oyuncu tam 9 sene sonra yeniden Galatasaray forması altında gol sevinci yaşadı...

08 Kasım 2020 Pazar 23:43
Abdurrahim Albayrak, Sivasspor galibiyeti ardından Arda Turan'la ilgili konuştu!
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Galatasaray’ın Süper Lig’in 8. Haftasında Sivasspor’a karşı 2-1’lik skor ile galibiyet alması sonrasında, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yapan Abdurrahim Albayrak, 9 sene sonra gol sevinci yaşayan Arda Turan’la ilgili ifadelere de yer verdi.

Albayrak açıklamalarında Arda Turan’a ilişkin, kendisine son derece güvendiklerini belirterek, “Arda, Galatasaray'da çok daha iyi işler yapacak. İnşallah ileride teknik heyette de hizmetlerini devam ettirir. Canıgönülden Galatasaraylıdır. Bu maçta da bundan önceki maçlarda neler yaptığını her beraber gördük” dedi.



Son Güncelleme: 08.11.2020 23:43
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GalatasarayArda Turan
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