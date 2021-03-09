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Abdullah Avcı'dan mağlubiyet yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında üst üste aldığı galibiyetlerle kendisini bir anda liderlik yarışında bulan Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor üç puanı üç golle aldı.

09 Mart 2021 Salı 11:45
Abdullah Avcı'dan mağlubiyet yorumu
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasına girilirken takımlar arasındaki kıyasıya rekabet büyük bir heyecanla sürüyor. Liderlik yarışında üç takım büyük bir mücadele sergilerken Avrupa kupalarına gitmek isteyen dört takım ise büyük bir rekabet içerisine girdi. Düşme hattında ise büyük bir mücadele görülüyor. Ligin son haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı mağlubiyetle ilgili yorumlarda bulundu. Abdullah Avcı, oyun disiplininden koptuğumuz için oyunun bizi cezalandırdığını ifade etti. Her zaman oyun disiplinine uygun hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, çabuk oynadıklarını ve sakin oynamaları gerektiğini ifade ederek aceleci oyunlar sonrasında kalelerinde gol gördüklerini ve sonuç itibari ile maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:45
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıTrabzonspor
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