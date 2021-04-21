Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a Galatasaray derbisine özel görev!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi müsabakası haftanın en merak edilen maçı olurken Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı derbi için uygulanacak taktikleri oyuncularına aktardı.
Takıma katıldığından beri havayı ciddi oranda değiştiren Bakasetas Trabzonspor’un bel kemiği oyuncularından birisi olurken Abdullah Avcı’nın vazgeçemediği bir isim haline geldi. Derbi için Avcı ve Bakasetas arasında görüşme yapılırken teknik adamın başarılı oyuncuya fırsat bulduğunda kaleye şut çek dediği öğrenildi.
Son Güncelleme: 21.04.2021 19:23