Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a Galatasaray derbisine özel görev!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi müsabakası haftanın en merak edilen maçı olurken Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı derbi için uygulanacak taktikleri oyuncularına aktardı.

Galatasaray’ın golü bulamadığı anlarda defansta daha büyük boşluklar vereceğini düşünen Abdullah Avcı özellikle bu anlarda hızlı hücumlarla gol aramaya çalışacak. Djaniny ve Nwakaeme’nin hızlarını kullanmak isteyen başarılı teknik direktör’a sık sık kaleyi yoklaması için talimat verdi.

Takıma katıldığından beri havayı ciddi oranda değiştiren Bakasetas Trabzonspor’un bel kemiği oyuncularından birisi olurken Abdullah Avcı’nın vazgeçemediği bir isim haline geldi. Derbi için Avcı ve Bakasetas arasında görüşme yapılırken teknik adamın başarılı oyuncuya fırsat bulduğunda kaleye şut çek dediği öğrenildi.