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Abdullah Avcı'dan Arda Turan'a övgü!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Abdullah Avcı, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak lig maçını değerlendirdi. Arda Turan'ın sorulması üzerine tecrübeli oyuncuya övgü dolu sözler söyleyen Avcı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2020 Pazar 20:02
Abdullah Avcı'dan Arda Turan'a övgü!
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Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Süper Lig yayıncı kuruluşunda yorumculuk yapmak üzere anlaşma sağlayan Abdullah Avcı Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma hakkında yorumlarda bulundu. Özellikle Arda Turan hakkında övgü dolu sözler söyleyen Avcı dikkat çekti.


Arda Turan’ın tekrar Galatasaray’a gelmesi ve oynadığı iki maçta gösterdiği performansı değerlendiren Avcı, Arda hakkında ‘Arda, Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımında önemli işler yaptı. Avrupa'nın en iyi hücum yapan takımında da oynadı. Oyunun iki yönünü de çok iyi biliyor. İnanılmaz bir oyun zekası ve tekniği var. Şu anda iyi gidiyor. Arda bugün yarım oynuyor denebilir ama bugün için sahada bir teknik direktör aklıdır.’ Açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 20.09.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Abvullah AvcıArda Turanövgü
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