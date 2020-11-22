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Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü ile birlikte olan ilk maçından sevinçle ayrıldı.

22 Kasım 2020 Pazar 22:53
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı
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Süper Lig’de istediği çizgiye ulaşamayan Karadeniz Takımı Trabzonspor Lige 2 aylım bir süreyi arkasında bırakırken 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle ile birlikte topladığı 6 puan ile ligde 17. sırada yer alıyorken kötü gidişat sebebiyle anlaştıkları yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk karşılaşmaları olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyetle döndü.

Bordo-mavili takımın 57 gündür hasret kaldığı galibiyet Teknik direktör Avcı ile son buldu.


Yeni sezonda ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile 3-1'lik sonuçla elde eden bordo-mavili ekip , 5 hafta aradan sonra galip geldi.

PUANINI 9'A ÇIKARDI

Alınan 3 puan ile birlikte puanını 6 dan 9 a çıkartan bordo-mavili takım ligde 15. Sıraya yükseldi.

EKUBAN'DAN İLK GOL

Trabzonspor’a galibiyet getiren gölün sahibi ise Calip Ekuban. Futbolcu bu gol ile birlikte sezondaki ilk golünü atmış oldu.

Ligde oluşan sakatlığı ve Covid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta oynayabilen Ganalı oyuncu, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırmış oldu.



Son Güncelleme: 22.11.2020 22:53
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TrabzonsporGalibiyet
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