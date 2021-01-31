Abdulkadir Parmak neden oyundan çıktı, sakatlığı ne?

Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı bir sorundan ötürü karşılaşmadan ayrılan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlık sürecinden iyileştikten sonra ilk maçını Beşiktaş ile oynamak üzere sahaya çıkmıştı. Lakin Abdulkadir Parmak karşılaşmanın ilk dakikalarında tekrar sakatlandı. Oyuncu sahadan göz yaşları ile ayrıldı.

Süper Kupa finallerinde çıktığı Başakşehir maçında sakatlanan futbolcu, Abdulkadir Parmak; iyileşmiş ve Beşiktaş ile yapılacak maçta ilk 11’i almıştı. Lakin maçın ilk yarısında tekrar bir sakatlık yaşadı.

Rıdvan'ın sakatlık geçirdiği pozisyon



Tüm Goller için •> @HoliganSports pic.twitter.com/t1wnDgFlmS — @HoliganSports ‘u takip edin (@goalkajuv3) Ocak 31, 2021

Oyuncu mücadelenin 40’ıncı saniyesinde yere yattı. Sakatlığı tekrar vuran Abdulkadir Parmak, oyuna devam edemedi. Oyuncunun yerine ise Lewis Baker oyuna giriş yaptı.