Abdulkadir Parmak neden kadro dışı bırakıldı?

Güçlü takımlar arasında yer alan Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Parmak, son dakika haberine göre kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’nın isteği üzerine disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Berabere biten Galatasaray ve Trabzonspor maçında Trabzonspor’un golünü 'Edgar' atarken Galatasaray’ın golünü 'Emre Akbaba' attı. 1-1 biten maçta bordo mavililer 1 puan alarak Süper Lig sıralamasında Galatasaray 66 puanla 3.sırada yer alırken Trabzonspor 60 puanla 4.sırada yer aldı.
Son Güncelleme: 22.04.2021 20:46