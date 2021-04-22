Abdulkadir Parmak neden kadro dışı bırakıldı?

Güçlü takımlar arasında yer alan Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Parmak, son dakika haberine göre kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’nın isteği üzerine disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Yönetim henüz resmi bir açıklama yapmasa da 22 Nisan 2021 tarihinde oynanan Galatasaray ve Trabzonspor maçı esnasında oyuna girmek istemediği gerekçesi ile disiplinsiz hareketi sonucunda teknik direktör Avcı, orta saha oyuncusu Parmak’ı kadro dışı etti.

Berabere biten Galatasaray ve Trabzonspor maçında Trabzonspor’un golünü 'Edgar' atarken Galatasaray’ın golünü 'Emre Akbaba' attı. 1-1 biten maçta bordo mavililer 1 puan alarak Süper Lig sıralamasında Galatasaray 66 puanla 3.sırada yer alırken Trabzonspor 60 puanla 4.sırada yer aldı.