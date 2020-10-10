Abdülkadir Ömür Almanya maçındaki performasıyla Monaco ve Atalanta'nın gündemine geldi

Bordo mavililerin alt yapısından yetişen ve transfer döneminde sık sık büyük takımların gündemine gelen Abdülkadir Ömür’ün talipleri artıyor. Genç yıldız milli takımın Almanya ile karşılaştığı hazırlık maçında asist yaparken, oyuncunun performansı beğeni kazandı.

Olumlu rapor verdi

Genç oyuncu yeni sezonda eleştirilere maruz kalsa da milli maçtaki performansıyla adeta kendine geldi. 21 yaşındaki oyuncunun talipleri arttı.

Almanya maçında Atalanta ve Monaco takımının gözlemcileri oyuncuyu izlerken, gözlemciler genç yıldız için olumlu rapor verdi. Sezon boyunca genç yıldız izlenirken, Ömür’ün bu performansını sürdürmesi halinde rekor bir satışla transfer olması bekleniyor.