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Abdülkadir Ömür Almanya maçındaki performasıyla Monaco ve Atalanta'nın gündemine geldi

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür milli takımın Almanya ile oynadığı karşılaşmada gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekti. Fransız ekibi Monaco ve İtalyan ekibi Atalanta yönetimi yıldız oyuncu için olumlu rapor verdi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:06
Abdülkadir Ömür Almanya maçındaki performasıyla Monaco ve Atalanta'nın gündemine geldi
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Bordo mavililerin alt yapısından yetişen ve transfer döneminde sık sık büyük takımların gündemine gelen Abdülkadir Ömür’ün talipleri artıyor. Genç yıldız milli takımın Almanya ile karşılaştığı hazırlık maçında asist yaparken, oyuncunun performansı beğeni kazandı.


Genç oyuncu yeni sezonda eleştirilere maruz kalsa da milli maçtaki performansıyla adeta kendine geldi. 21 yaşındaki oyuncunun talipleri arttı.

Olumlu rapor verdi

Almanya maçında Atalanta ve Monaco takımının gözlemcileri oyuncuyu izlerken, gözlemciler genç yıldız için olumlu rapor verdi. Sezon boyunca genç yıldız izlenirken, Ömür’ün bu performansını sürdürmesi halinde rekor bir satışla transfer olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:06
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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir ömürMonaco
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