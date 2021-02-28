İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Aaron Boupendza kimdir? Hatay Spor'lu Bupenza hangi takımdan geldi?

Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, son günlerdeki performansı ile dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki futbolcu, birden fazla takımın transfer listesinde yer alıyor. 2020 yılında Hatayspor'da forma giymeye başlayan futbolcu, takımın ilk 11 i arasında yer alıyor. Performansı ile dikkat çeken futbolcunun kim olduğu ve hangi takımlarda forma giydiği de merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

28 Şubat 2021 Pazar 01:09
Aaron Boupendza kimdir? Hatay Spor'lu Bupenza hangi takımdan geldi?
Takip Et:

Süper Lig’e yeni yükselen Aaron Boupendza performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Hatayspor’da oynayan futbolcu, transfer ile gündeme geldi. 

Aaron Boupendza kim?

7 Ağustos 1996’da doğan futbolcu, 25 yaşındadır. Gabon’un Moanda şehrinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine CF Mounana takımında başladı. 2016 senesinde Fransa’nın Bordeaux takımının alt yapısına geçti. Daha sonra Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık olarak yer aldı. 2020 yılında Hatayspor’a transfer oldu. 

Hatayspor’da 23 maçta yer alan furbolcu, toplamda 18 gol attı. Forvet oyuncusu olan Boupendza, birden fazla takımın transfer listesinde yer almaktadır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HataysporAaron Boupendza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021

Popüler Haberler

Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
KPSS 2020 ön lisans memur atama taban puanları ve boş kontenjanlar
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncuları
WatchOS 7.2 güncellemesi yenilikleri neler?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.