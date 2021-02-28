Aaron Boupendza kimdir? Hatay Spor'lu Bupenza hangi takımdan geldi?

Süper Lig’e yeni yükselen Aaron Boupendza performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Hatayspor’da oynayan futbolcu, transfer ile gündeme geldi.
Aaron Boupendza kim?
7 Ağustos 1996’da doğan futbolcu, 25 yaşındadır. Gabon’un Moanda şehrinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine CF Mounana takımında başladı. 2016 senesinde Fransa’nın Bordeaux takımının alt yapısına geçti. Daha sonra Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık olarak yer aldı. 2020 yılında Hatayspor’a transfer oldu.
Hatayspor’da 23 maçta yer alan furbolcu, toplamda 18 gol attı. Forvet oyuncusu olan Boupendza, birden fazla takımın transfer listesinde yer almaktadır.
Son Güncelleme: 28.02.2021 01:09