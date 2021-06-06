Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı

Lütfü Savaş’ın açıklaması
TRT Spor’a konuşan Lütfü Savaş Aaron Boupendza için İngiltere, İspanya ve İtalya’dan transfer teklifleri geldiğini ve bu teklifler arasında hem resmi hem de resmi olmayan tekliflerin bulunduğunu belirtti. Hatayspor’un sözleşmeli futbolcusu olduğunu daha önce 8 milyon 100 bin Euro bonservis bedelini gördüğünü ve bunun için imzasını aldığını açıklayan Lütfü Savaş Aaron Boupendza’yı bu rakımın altında satmayı düşünmediklerini dile getirdi. 15 Haziran tarihinden sonra sürecin hızlanacağını söyleyen Lütfü Savaş isteyen kulüplerin ısrarlarına devam etmesi durumunda ortak bir noktada buluşurlarsa Aaron Boupendza transferine onay vereceklerini açıkladı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 23:40