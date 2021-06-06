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Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı

Spor Toto Süper Lig sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Hatayspor oyuncusu Aaron Boupendza’ı takımına transfer etmek isteyen takım sayısı artmaktadır. Hatayspor Aaron Boupendza için gelen teklifleri açıkladı. En gözde isimler arasında yer alan Aaron Boupendza’nın hangi takıma transfer olacağı merak edildi. Peki Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar…

06 Haziran 2021 Pazar 23:40
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
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Spor Toto Süper Lig 2020/2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Hatayspor oyuncusu Aaron Boupendza’ı takımına transfer etmek isteyen takım sayısı artmaktadır. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Gabonlu Aaron Boupendza için gelen teklifleri açıkladı. En gözde isimler arasında yer alan Aaron Boupendza’nın hangi takıma transfer olacağı merak edildi.

Lütfü Savaş’ın açıklaması

TRT Spor’a konuşan Lütfü Savaş Aaron Boupendza için İngiltere, İspanya ve İtalya’dan transfer teklifleri geldiğini ve bu teklifler arasında hem resmi hem de resmi olmayan tekliflerin bulunduğunu belirtti. Hatayspor’un sözleşmeli futbolcusu olduğunu daha önce 8 milyon 100 bin Euro bonservis bedelini gördüğünü ve bunun için imzasını aldığını açıklayan Lütfü Savaş Aaron Boupendza’yı bu rakımın altında satmayı düşünmediklerini dile getirdi. 15 Haziran tarihinden sonra sürecin hızlanacağını söyleyen Lütfü Savaş isteyen kulüplerin ısrarlarına devam etmesi durumunda ortak bir noktada buluşurlarsa Aaron Boupendza transferine onay vereceklerini açıkladı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 23:40
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HataysporAaron BoupendzaAaron Boupendza Gelen Teklifler
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