A Spor'da bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Perşembe A Spor yayın akışı

Spor kanalları arasında yer alan A Spor Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı ve şifresiz olarak izleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu birçok programla karşımıza çıkan popüler spor kanalı 11 Şubat 2021 tarihi için hangi programları sunacak? İşte A Spor 2021 11 Şubat Yayın Akışı

A SPOR 11 ŞUBAT PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa’dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

17:00 Kupa Günü - canlı

17:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

20:45 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

22:30 Türkiye’nin Kupası – canlı



A SPOR hakkında

Çalık Holding yönetimindeki kanal Turkuvaz Medya Grubu tarafından sahiplenerek spor kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. 15 Temmuz 2014’te ekranlarla buluşan kanal kısa sürede en popüler spor kanalları arasında yer almaya devam ediyor. TÜRKSAT 4A uydusu ile yayın veren A Spor Türkiye Kupası maçları, Süper Lig maçlarının özetlerini ayrıntılı şekilde sporseverler ile paylaşıyor. Kanalda birçok ünlünün kendini göstermesi ile maç özetleri, yorumlar, haberler ve tartışma programları yer alarak kaliteliğini arttırıyor. A Spor kanalının en önemli özelliği ise ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmasıdır. A Spor Radyo ile de yayın hayatına devam eden A Spor her gün yeni ve kaliteli programları ile seyircilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.