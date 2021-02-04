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A Spor Reha Kapsal - Emre Bol tartışması

Son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başlayan eski teknik direktör Reha Kapsal, bu sefer A Spor kanalında yayınlan program içerisinde; Emre Bol’la yaşadığı olayın ardından gündem olmuş vaziyette. Peki A Spor’da yaşanan Reha Kapsal ve Emre Bol tartışması nedir. İşte detaylar…

04 Şubat 2021 Perşembe 22:28
A Spor Reha Kapsal - Emre Bol tartışması
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A Spor tarafından yayınlanmakta olan Artı Futbol adlı programda; Reha Kapsal ile Emre Bol’un birbirleri ile girdiği tartışmalar gündem oldu.

 

Reha  Kapsal ve Emre Bol arasındaki polemik ne?

Emre Bol’un Reha Kapsal’a yönelik yaptığı, “sen yorumcu değilsin… Ben bu işi hep yapıyordum, sen bu işi yapmıyordun” çıkıştan sonra Reha Kapsal, yanıt olarak; “Milli takım çalıştırdım, 4 adette şampiyonluğum bulunuyor” sözlerini kullandı. Ardından Emre Bol’a, “Ben öyle kameramanlık yapıp yorum yapmam” diye ekledi.

 

Reha Kapsal kim?

Reha Kapsal aslen Diyarbakırlıdır ve kendisi 1963 senesinin Nisan 11’inde dünyaya gelmiştir. Kariyeri boyunca Milli Takım, Karşıyaka, Ankaragücü, Altay, Osmanlıspor gibi takımlarla çalışan ve hâlâ beINSports kanalında yorumculuk yapmakta olan Reha Kapsal, 15 Temmuz için çekilen klipten gelen bütün parayı şehit ailelerine bağışlamıştır.

 

Sırayla saymak gerekirse; Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımlarının çalıştırıcısı olmuştur. 2008- 2009 sezonu itibari ile Karşıyaka Spor Kulübünü çalıştırmaya başlayan Kapsal, takımı Bank Asya 1.lig playofflarına başarıyla sokmuştur. Lakin final mücadelesinde Karşıyaka Spor Kulübü, Kasımpaşa karşısında mağlubiyete uğramış ve elenmiştir. Bu nedenden ötürü takım Süper Lig’e çıkamamış Bank Asya 1. Ligde kalmaya devam etmiştir. 2 Şubat 2010 tarihinde Manisapor’a geçerek burada 1, 5 senelik bir sözleşmeye imza atmıştır. Bu atılan imzaların ardından, imza geçerli olsa bile yönetimle bir anlaşmazlık yaşamış ve bu nedenle 7 Haziran 2010’da takımı bırakmıştır.

 

Reha Kapsal, 22 Şubat 2011 tarihinde; o dönem Karşıyaka Spor Kulübünün teknik direktörlüğünü yapan Turgut Uçar’ın istifa etmesi üzerine, boşta kalan teknik direktörlük görevine getirilmiştir. 24 Ekim tarihine gelindiğinde ise Kapsal, bu görevini bıraktığını, yani istifa ettiğini açıkladı. 20 Şubat 2014 senesinde, Şanlıurfa Spor Kulübünden istifa etmiştir.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:28
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A SporReha KapsalEmre BolEmre Bol InstagramReha Kapsal Instagram
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