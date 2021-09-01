A Milli Takım’da Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynanacak maçlar öncesi kamp kadrosu açıklanmıştı. A Milli Takım’ın açıklanan kamp kadrosunda iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş forması giyen sol bekile Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığına yer verildi.

Bu iki oyuncu yerine kamp kadrosuna Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

A Milliler 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de Cebelitarık ve 7 Eylül’de Hollanda ile karşılaşacak. Milliler elemelerdeki ilk üç maçında Hollanda ve Norveç gibi rakiplerini yenip, Estonya ile berabere kalarak 7 puan toplamayı başardı. Ay yıldızlılar ilk üç maç sonucunda 7 puanla grubunda lider konumunda yer alıyor. Milliler bu üç maçta ta 7 puan alması halinde gruptan çıkma adına büyük bir avantajı eline geçirecek.