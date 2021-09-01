A Milli Takım’da Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynanacak maçlar öncesi kamp kadrosu açıklanmıştı. A Milli Takım’ın açıklanan kamp kadrosunda iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Bu iki oyuncu yerine kamp kadrosuna Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.
A Milliler 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de Cebelitarık ve 7 Eylül’de Hollanda ile karşılaşacak. Milliler elemelerdeki ilk üç maçında Hollanda ve Norveç gibi rakiplerini yenip, Estonya ile berabere kalarak 7 puan toplamayı başardı. Ay yıldızlılar ilk üç maç sonucunda 7 puanla grubunda lider konumunda yer alıyor. Milliler bu üç maçta ta 7 puan alması halinde gruptan çıkma adına büyük bir avantajı eline geçirecek.