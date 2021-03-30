A Milli Takıma çağrılan Göztepe'li Alpaslan Öztürk'ün sevinç görüntüleri beğeni rekoru kırdı

İzmir takımı Göztepe'de top koşturan Alpaslan Öztürk, A Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Telefonla aldığı haber sırasında mutluluktan havalara uçan tecrübeli futbolcu, o anları kayıtlı olduğu kamera görüntülerini paylaştı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri 3'üncü maçında Letonya'nın karşısına çıkan A Milli Takım kadrosuna Süper Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk davet edildi. Takıma dahil edildiği hakkında bilgiyi telefonla alan Öztürk, telefonla konuşması sonunda gösterdiği sevinç ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberi alır almaz sevincinden havalara uçtuğu anların kaydedildiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk'ün bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Her Türk futbolcu gibi kendisinin de bir gün milli olma hayalinin olduğunu söyleyen Alparslan, elinden geldiği kadar Milli Takımı iyi yerlere taşıyacaklarını ve devam ettikçe bir gün hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Aynı görüntüleri paylaşan Göztepe Kulübü, ayrıca yaptığı bir başka videoda ise tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün çıktığı maçlardan olan görüntülerini ve attığı görüntüleri yayınladı.