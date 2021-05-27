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A Milli Takım ikinci hazırlık maçını Gine ile yapacak

A Milli Futbol Takımımız Euro 2020 öncesinde ikinci hazırlık maçını Gine ile yapacak. Milli Takımımız bu maçlarla Euro 2020 turnuvasına hazırlık yapıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 12:16
A Milli Takım ikinci hazırlık maçını Gine ile yapacak
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Milli Takımımız, Euro 2020 öncesinde bugün Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç hazırlık maçı olarak dikkat çekiyor. Bu maçtan sonra ikinci hazırlık maçında 31 Mayıs 2021 pazartesi günü Afrika takımlarından Gine ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımımız Euro 2020 öncesinde ikinci hazırlık maçını Gine ile yapacak.

Milli Takımımız bu maçlarla Euro 2020 tunuvasına hazırlık yapıyor. Euro 2020 hazırlıklarını şu an için Türkiye’de sürdüren A Milli futbol Takımımız, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, yani bugün Azerbaycan milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına yine Türkiye’de devam ettirecek olan A Milli futbol Takımımız, 31 Mayıs 2021 pazartesi günü akşam saat 20:00’da Gine milli takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma Antalya’da oynanacak. Sonrasında A Milli futbol Takımımız Almanya’ya giderek burada kamp kuracak. Tunuvaya kadar burada hazırlıklarına sürdürecek.


Son Güncelleme: 27.05.2021 12:16
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