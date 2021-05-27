A Milli Takım ikinci hazırlık maçını Gine ile yapacak

Milli Takımımız bu maçlarla Euro 2020 tunuvasına hazırlık yapıyor. Euro 2020 hazırlıklarını şu an için Türkiye’de sürdüren A Milli futbol Takımımız, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, yani bugün Azerbaycan milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına yine Türkiye’de devam ettirecek olan A Milli futbol Takımımız, 31 Mayıs 2021 pazartesi günü akşam saat 20:00’da Gine milli takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma Antalya’da oynanacak. Sonrasında A Milli futbol Takımımız Almanya’ya giderek burada kamp kuracak. Tunuvaya kadar burada hazırlıklarına sürdürecek.
Son Güncelleme: 27.05.2021 12:16