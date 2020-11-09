A Milli Takım aday kadrosundan 2 oyuncu çıkarıldı!

Geçtiğimiz gün TFF tarafından paylaşılan milli takım aday kadrosunda değişiklik yaşandı. Hırvatistan, Macaristan ve Rusya ile oynanacak maçlar için belirlenen aday kadroda kaleci ve orta sahada ki 2 oyuncu kadrodan çıkarılırken Ümit Milli Takımdan bir kaleci alındı.

Yapılan açıklamalarda sakatlıkları bulunan ve tedavi görmeleri gerektiği açıklanan Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarılırken Ümit Milli Takımda kalecilik yapan Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna çağırıldı.