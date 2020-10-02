A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi kapsamında Rusya ve Sırbistan ile karşılaşırken, aynı zamanda hazırlık karşılaşması kapsamında Almanya ile karşılaşacak.

TFF’den yapılan açıklamada A Milli Futbol takımı 7 Ekim’de Almanya ile hazırlık karşılaşması yapacak. Ardından 11 Ekim’de Rusya 14 Ekim’de ise Sırbistan ile Uluslar Ligi karşılaşmaları yapılacak.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada aday kadroda yer alan oyuncular açıklandı. İşte aday kadro;

Kaleci:

Savunma:

Orta saha:

Forvet:

Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

4 Ekim’de toplanılacak

Aday kadronun açıklanmasının ardından oyuncular 4 Ekim’de Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Bu hafta oynanacak lig maçlarıyla girilecek milli arada AAlmanya ile başlayacağı maratona Rusya ve Sırbistan ile devam edecek.

Milli Takım Almanya maçı kapsamında 6 Ekim’de Köln’e gidecek. Milli takımımız Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Almanya’nın Köln kentinde hazırlıklarına başlayacak. Almanya karşılaşması öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu TSİ 20:30 basın toplantısı gerçekleştirecek.

7 Ekim Almanya

A Milli Futbol takımımız 7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının ardından 10 Ekim’de Rusya’ya gidecek. Almanya ile milli takımımız arasında oynanacak karşılaşma Köln Stadı’nda oynanacak. Milli takım Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile oynayacağı maçı Moskova’da gerçekleştirecek. 11 Ekim Pazar günü TSİ 21:45’te Rusya ile karşılaşacak olan milliler, maçın ardından ülkeye dönüş yapacak.

14 Ekim Sırbistan

Rusya maçının ardından ülkeye dönecek olan milliler Sırbistan maçı kapsamında hazırlıklarına devam edecek. Milliler Sırbistan maçının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürecek. Şenol Güneş ve bir oyuncu 13 Ekim saat 18:00’de basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı da yine bu tesiste gerçekleştirilecek.

A Milli Takım 14 Ekim’de Sırbistan ile saat 21:45’te Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek.