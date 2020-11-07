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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımın Hırvatistan, Macaristan ve Rusya karşılaşmaları için aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda en dikkat çeken isim 3 yıl sonra milli formayı tekrar alan Caner Erkin oldu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 22:51
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
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Milli takımın Rusya, Hırvatistan ve Macaristan ile karşılaşacağı maçlar için aday kadrosu duyuruldu. Aday kadroda açıklanan Caner Erkin yıllar sonra milli formayı tekrar alarak büyük ilgi topladı.


Türkiye A Milli Takımın 11 Kasım’da Hırvatistan, 15 Kasım’da Rusya ve 18 Kasım’da Macaristan ile oynayacağı maç için aday kadro duyurulması sonrasında milli takım kadrosunu merak eden kişiler araştırmalara başladı.

Caner Erkin 3 yıl sonra kadroda

Fenerbahçe forması ile çıktığı maçlarda gösterdiği performans ile birlikte adından söz ettirmeye başlayan tecrübeli sol bek Caner Erkin 3 yıl aradan sonra milli formayı tekrar aldı. En son 2018 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda ile oynanan karşılaşmada forma giyen Caner 3 yıl aradan sonra tekrar milli formayı aldı.



Son Güncelleme: 07.11.2020 22:51
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Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımAday KadroCaner Erkin
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