A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Milli takımın Rusya, Hırvatistan ve Macaristan ile karşılaşacağı maçlar için aday kadrosu duyuruldu. Aday kadroda açıklanan Caner Erkin yıllar sonra milli formayı tekrar alarak büyük ilgi topladı.

Türkiye A Milli Takımın 11 Kasım’da Hırvatistan, 15 Kasım’da Rusya ve 18 Kasım’da Macaristan ile oynayacağı maç için aday kadro duyurulması sonrasında milli takım kadrosunu merak eden kişiler araştırmalara başladı.

Caner Erkin 3 yıl sonra kadroda

Fenerbahçe forması ile çıktığı maçlarda gösterdiği performans ile birlikte adından söz ettirmeye başlayan tecrübeli sol bek Caner Erkin 3 yıl aradan sonra milli formayı tekrar aldı. En son 2018 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda ile oynanan karşılaşmada forma giyen Caner 3 yıl aradan sonra tekrar milli formayı aldı.