A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı farklı geçti

Her alanda olduğu gibi voleybol alanında da milli takımlarımız başarılı bir performans ortaya koyuyor. FIVB Milletler Ligi’ndeile karşı karşıya gelenTakımımız mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Millilerimiz tunuvada iki maçı da kazanmış oldu. Karşılaşma TRT‘nin yeni spor kanalı olan TRT spor yıldız kanalından canlı olarak izleyicilere aktarıldı.

İlk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelen milli Takımımız bu karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. İkinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli kadın voleybol Takımımız, mücadeleyi üç farkla kazanarak ikinci maçını da kazanmış oldu. İtalya, tunuvanın ev sahibi olarak dikkat çekiyor. Bu açıdan minilerimizin kazanmış olduğu karşılaşma çok önemliydi. A Milli kadın basketbol takımına başarılar diliyor, başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Çünkü son yıllarda ülkemiz spor alanında ve voleybol alanında çok önemli işler yapıyor. Özellikle kadın voleybolunda Dünya genelinde en büyük tunuvaları Türkiye voleybol takımları kazanıyor.