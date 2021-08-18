İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı maç takvimi açıklandı

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası elemeleri Eylül ayı maç takvimi açıklandı. Mililer Eylül ayında 3 maça çıkacak.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:15
A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı maç takvimi açıklandı
Takip Et:

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Geçen sezon ligler devam ederken başlayan elemelerin ikinci aşaması Eylül ayında başlayacak. A Milli Futbol Takımımızın Eylül ayı maç takvimi açıklandı.

1-7 Eylül tarihleri arasında milliler 3 maça çıkacak. Millilerin maç takvimi ise şu şekilde;

1 Eylül Çarşamba 21:45 Karadağ

4 Eylül Cumartesi 21:45 Cebelitarık

7 Eylül Salı 21:45 Hollanda

Milliler lider

A Milli Futbol takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk üç grup maçında 7 puan topladı ve grupta lider durumda bulunuyor. Milliler Eylül ayında çıkacağı Karabağ ve Cebelitarık maçlarını da kazanarak gruptan çıkma adına şanslı konuma gelmek istiyor.

Karabağ karşılaşması Vodafona Park’ta oynanırken, ardından oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçları deplasmanda oynanacak.


Son Güncelleme: 18.08.2021 14:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HollandaTürkiyeElemeDünya KupasıFIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

19 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Ağustos Perşembe at yarışı programı
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
TJK 18 Ağustos 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
18 Ağustos 2021 Çarşamba itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 15 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 15 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları
15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021
TÜVTÜRK araç muayenesi 15 Temmuz'da açık mı?
Süt parası için nereye başvurulur? 2021 Süt parası kaç ay verilir?
Ev hanımlarına emeklilik nasıl olur, emekli olması için ne kadar prim ödemelidir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.