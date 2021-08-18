A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı maç takvimi açıklandı

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ediyor. Geçen sezon ligler devam ederken başlayan elemelerin ikinci aşaması Eylül ayında başlayacak. A Milli Futbol Takımımızın Eylül ayı maç takvimi açıklandı.

1-7 Eylül tarihleri arasında milliler 3 maça çıkacak. Millilerin maç takvimi ise şu şekilde;

1 Eylül Çarşamba 21:45 Karadağ

4 Eylül Cumartesi 21:45 Cebelitarık

7 Eylül Salı 21:45 Hollanda

Milliler lider

A Milli Futbol takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk üç grup maçında 7 puan topladı ve grupta lider durumda bulunuyor. Milliler Eylül ayında çıkacağı Karabağ ve Cebelitarık maçlarını da kazanarak gruptan çıkma adına şanslı konuma gelmek istiyor.

Karabağ karşılaşması Vodafona Park’ta oynanırken, ardından oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçları deplasmanda oynanacak.