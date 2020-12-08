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A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupasına katılmak için ter dökeceği Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu. İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan kura sonucunda A Milli Takımı'nın grubunda hangi ülkelerin yer aldığı belirlendi...

08 Aralık 2020 Salı 14:58
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu!
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2022 senesinde gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası kapsamında eleme gruplarının kura çekimleri gerçekleştirildi. Katar’da düzenlenecek olan tunuvaya Avrupa’dan katılım gösterecek olan 13 ülkenin belirleneceği Avrupa Elemeleri’nin kura çekimleri gerçekleştirildi.

İsviçre’nin Zürih şehrinde gerçekleştirilen kura çekilişinde Türkiye, 2. Torbada yer aldı. Yapılan kura sonrasında eleme grupları aşağıdaki kısımdaki gibi belirlendi.

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G GRUBU: Hollanda,

TÜRKİYE

, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Anavutluk, Andorra

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan

 

Avrupa’dan 13 takım katılacak

Avrupa Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda 13 takım Dünya Kupası için bilet elde edecek. Grup maçları çift maç üzerinden gerçekleştirilecek. Grupların ikincisi olan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek olan 2 takım da play-off maçlarına çıkacak ve Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmeye çalışacak. Tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek play-off maçları sonrasında Dünya Kupasına gidecek diğer 3 ülke belirlenecek.

 

Maçlar 2021 Mart’ında başlayacak

Elde edilen bilgilere göre Dünya Kupası kapsamında yapılan Avrupa Elemeleri’nde grup maçları 2021 senesinin Mart ayında oynanmaya başlayacak ve Kasım ayına kadar devam edecek.



Son Güncelleme: 08.12.2020 14:58
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeA Milli Futbol Takımı2022 Dünya KupasıAvrupa Elemeleri
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